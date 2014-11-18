Порошенко хочет создать советы волонтеров при МВД, пограничной службе и СБУ

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что волонтеры повысили эффективность работы Министерства обороны и помогли усилить войско, а также считает необходимым создать советы волонтеров при МВД, Государственной пограничной службе и СБУ.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал на встрече с Советом волонтеров при Минобороны - лидерами волонтерских организаций, которые занимаются обеспечением украинского войска.

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Глава государства поблагодарил волонтеров за активную гражданскую позицию и эффективное взаимодействие с Министерством обороны.

«Совет волонтеров сделала работу Министерства обороны более открытой и эффективной, что значительно улучшило материальное обеспечение войск. Благодаря вашей деятельности мы сегодня имеем другую армию, чем в начале сентября», - подчеркнул президент.

По мнению главы государства, открытость, которую привнесли волонтеры в работу Минобороны, показала недостатки в системе обеспечения войск, но она и значительно повысила эффективность расходования государственных средств.

«Все это произошло благодаря тому, что Министерство обороны подошло по-новому к работе с волонтерами», - сказал Порошенко.

Президент высказался за создание советов волонтеров в других силовых ведомствах, таких как МВД, пограничная служба, СБУ.

«Коррупцию в системе Министерства обороны будем выжигать каленым железом. Мы не позволим, чтобы кто-то грел руки, особенно в Министерстве обороны, которое сегодня выполняет святую миссию по защите независимости и территориальной целостности нашего государства», - заявил президент.

Порошенко отметил, что все привлеченные к процессу принятия решений должны пройти тесты на детекторе лжи, как это сделали министр обороны Украины Степан Полторак, и волонтеры, которые будут работать в Министерстве обороны. Как сообщалось на совещании, генерал-полковник Полторак и 9 из 12 волонтеров прошли тест на полиграфе.

Отмечается, что волонтеры будут привлечены к вещевому, пищевому и медицинскому обеспечению в системе Минобороны. По два представителя от волонтерских организаций будут работать в каждом из департаментов Минобороны Украины, которые отвечают за поставки Вооруженным силам Украины. Подобная практика будет реализована и в других силовых ведомствах.

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В то же время советник президента Юрий Бирюков в своем выступлении, в частности, отметил: "Сегодняшняя встреча - это пример того, что нас слышат, привлекают. Мы готовы работать внутри системы, изменяя ее. Это и есть настоящая реформа украинской армии".

В сообщении отмечается, что в совещании приняли участие лидеры волонтерских организаций, сотрудничающих с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом, Полторак, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, руководитель Госпогранслужбы Виктор Назаренко, уполномоченный президента по вопросам урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.