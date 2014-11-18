Наливайченко пообещал показать фото пенсионеров-"минеров" с Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте такжеВ Кременчуге "заминировали" "АвтоКрАЗ"“Мы установили и знаем каждого жителя Луганска и Донецка, которые часто являются пенсионерами, в том числе, одурманенные пропагандой и осуществляют такие звонки... У нас есть фото этих лиц, мы их покажем. По физиономиях видно, что они очумевшие, то ли от водки, то ли от чего-то еще”, - сказал Наливайченко.

Он заверил, что сразу после освобождения от оккупантов территорий на востоке Украины эти лица непременно будут привлечены к ответственности.

Напомним, Украину охватила эпидемия сообщений о заминировании. Только в Киеве практически ежедневно закрываются на проверку несколько станций метро и торговые центры.