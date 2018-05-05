Документы на экстрадицию подозреваемого в избиении Найема в ближайшее время доставят в Азербайджан

После экстрадиционной проверки Азербайджан должен принять решение о передаче подозреваемого.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко отмечает, что документы на экстрадицию Магомеда-Амина Саитова - четвертого подозреваемого в избиении народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Мустафы Найема - в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

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Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», комментируя информацию о задержании Магомеда-Амина Саитова в Азербайджане.

«После того как мы получили информацию о задержании подозреваемого, сразу же принято решение о подготовке пакета документов для того, чтобы их передать на экстрадицию этого подозреваемого на территорию Украины. Могу вас заверить, что Генеральная прокуратура и прокуратура Киева, которая отвечает за подготовку этих документов - никто не будет медлить, и в ближайшее, короткое время эти документы будут доставлены в Азербайджан», - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда именно Саитов может быть экстрадирован в Украину, Лысенко отметил, что существует международная процедура экстрадиции, и после получения Азербайджаном пакета документов от Украины еще предстоит экстрадиционная проверка.

«После того как она завершится, будет приниматься решение: передавать подозреваемого или не передавать. Все, что зависит от украинской стороны, - всё будет сделано очень быстро», - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении трех мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании удостоверений о временном проживании, еще один - гражданин Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову, племяннику председателя ВОО «Диаспора чеченского народа» Данила Гончарова, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать места проживания в период с 23.00 до 06.00 до 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата - сын Гончарова Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении всовершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК, он объявлен в розыск.

Адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы ВОО «Диаспора чеченского народа», подчеркивал, что Магомед-Амин Саитов вернется в Киев после окончания боксерского турнира в Баку, куда планировал ехать еще до конфликта.

5 мая азербайджанские правоохранители по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты экстрадиционные процедуры.