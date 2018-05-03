"Я в шоке от решения суда": Найем о мерах пресечения для своих обидчиков

Он также недоволен компетентностью одного из прокуроров.

Народный депутат Мустафа Найем возмущен решением суда о мерах пресечения мужчинам, которые избили его после недоразумения на дороге.

Депутат написал соответствующее обращение в Facebook.

Он написал, что "находится в шоке от решения суда и считает меру пресечения в виде домашнего ареста неадекватной".

"Во-первых, один из участников правонарушения уже скрылся от следствия и это достаточное основание для контроля за передвижением других подозреваемых. Тем временем вчера двух участников не обязали даже надеть электронные браслеты, а домашний арест им назначен с 23 до 6 утра, когда люди в принципе находятся дома. Днем они вполне свободно могут передвигаться, и мне мало понятно, как следствие будет контролировать исполнение этой меры пресечения", - говорит Найем.

По его словам, компетенция одного из прокуроров вообще находится под сомнением, ведь он был плохо знаком с делом и, следственно, не достиг желаемого результата, в отличие от своего коллеги.

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"Прокурор в отношении первого подозреваемого откровенно был сильнее и знал материалы дела; второй, представлявший обвинение по двум другими фигурантами, плохо ориентировался в материалах дела. Результат соответствующий: один нападающий - с круглосуточным домашним арестом и браслетом, двое других - без браслета и под "арестом" будут находиться только во время сна", - добавил Найем.

Он также отметил, что в отношении четвертого нападавшего, который сбежал, готовится ходатайство для международной правовой помощи. Суд дал разрешение на его задержание. В отношении пятого фигуранта у депутата нет никакой информации.

Напомним, конфликт произошел около 17:30 понедельника, 30 апреля, возле Бессарабского рынка в центре Киева. Найем двигался на собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в челюсть. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "Перехват". Троих задержали. Мужчину, который ударил нардепа Найема, еще разыскивают. Найема забрали на "скорой" в больницу.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции Киева начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает нападавшим до четырех лет лишения свободы.

Впоследствии, после прохождения Найемом осмотра в больнице, у него установили телесные повреждения, полиция открыла дополнительное уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

В среду, 2 мая, суд избрал одному из задержанных - Магомеду Саитову - меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сам он на суде заявил, что "никто не хотел драки". Впоследствии под ночной домашний арест отправили еще двух участников драки.