"Я в шоке от решения суда": Найем о мерах пресечения для своих обидчиков

15:43, 03 мая 2018
Политика
625
/ фото УНИАН

Депутат написал соответствующее обращение в Facebook.

Он написал, что "находится в шоке от решения суда и считает меру пресечения в виде домашнего ареста неадекватной".

"Во-первых, один из участников правонарушения уже скрылся от следствия и это достаточное основание для контроля за передвижением других подозреваемых. Тем временем вчера двух участников не обязали даже надеть электронные браслеты, а домашний арест им назначен с 23 до 6 утра, когда люди в принципе находятся дома. Днем они вполне свободно могут передвигаться, и мне мало понятно, как следствие будет контролировать исполнение этой меры пресечения", - говорит Найем.

По его словам, компетенция одного из прокуроров вообще находится под сомнением, ведь он был плохо знаком с делом и, следственно, не достиг желаемого результата, в отличие от своего коллеги.

Читайте такжеНардеп рассказала об угрозах Найему "со ссылкой на Аллаха" и попытках нападавших "договориться"

"Прокурор в отношении первого подозреваемого откровенно был сильнее и знал материалы дела; второй, представлявший обвинение по двум другими фигурантами, плохо ориентировался в материалах дела. Результат соответствующий: один нападающий - с круглосуточным домашним арестом и браслетом, двое других - без браслета и под "арестом" будут находиться только во время сна", - добавил Найем.

Он также отметил, что в отношении четвертого нападавшего, который сбежал, готовится ходатайство для международной правовой помощи. Суд дал разрешение на его задержание. В отношении пятого фигуранта у депутата нет никакой информации.

Напомним, конфликт произошел около 17:30 понедельника, 30 апреля, возле Бессарабского рынка в центре Киева. Найем двигался на собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в челюсть. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "Перехват". Троих задержали. Мужчину, который ударил нардепа Найема, еще разыскивают. Найема забрали на "скорой" в больницу.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции Киева начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает нападавшим до четырех лет лишения свободы. 

Впоследствии, после прохождения Найемом осмотра в больнице, у него установили телесные повреждения, полиция открыла дополнительное уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

В среду, 2 мая, суд избрал одному из задержанных - Магомеду Саитову - меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сам он на суде заявил, что "никто не хотел драки". Впоследствии под ночной домашний арест отправили еще двух участников драки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Избиение нардепа Найема
Теги: #мера пресечения#избиение депутата#Мустафа Найем