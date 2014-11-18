Интерпол не объявляет Януковича в розыск из-за давления России - Геращенко

Об этом в эфире "Шустер LIVE" заявил Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, Интерпол очень чувствительно относится к делам, которые касаются политики, и использует понятие, что "документы изучаются".

"Только срок изучения документов, когда дело касается розыска политических лидеров, не установлен", - отметил Геращенко.

"Относительно Януковича - моя личная позиция, и позиция министра - это то, что Россия давит на Интерпол так, как она давит на ОБСЕ, используя свои коррумпированные связи. Таким образом мы не видим движения вперед", - сказал он.

Геращенко подчеркнул, что Интерпол отказался по обращению РФ объявлять в розыск председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и лидера партии "Правый сектор" Дмитрия Яроша, потому что "считает эти действия политически мотивированными".