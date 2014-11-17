В ЕС все больше разница взглядов на тему санкций против России - МИД Польши

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на заявление министра для журналистов после сегодняшней встречи глав МИД государств Евросоюза.

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«Я был свидетелем дискуссии на тему четких записей (в решении) и считаю, что хорошо, что вообще заняли такую позицию. Было бы плохо, если бы не удалось прийти к общей позиции. Разница была большой, но нужно радоваться тому, что есть», - сказал он.

Схетина сказал, что разница больше, чем была еще месяц тому назад во время предыдущей встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, на которой было принято решение о сохранении введенных в сентябре экономических санкций против РФ.

Польский министр также сказал, что его не разочаровали сегодняшние договоренности министров, высказав мнение, что европейские политики таким образом "хотели попытаться еще дать себе шанс" найти взаимопонимание с Россией.

Схетина добавил, что еще на этой неделе в Киев и Москву на переговоры поедет глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а позже - верховный представитель по внешней политики и безопасности ЕС Федерика Могерини.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел государств Европейского Союза сегодня договорились о расширении списка людей, в отношении которых будут введены персональные визовые и финансовые санкции, в который войдут лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик». В то же время санкции не будут распространены на представителей Российской Федерации.

Раньше представители украинской власти призывали западные государства ужесточить санкции против России за то, что она признала проведенные пророссийскими боевиками так называемые выборы в начале ноября этого года и в этом месяце увеличила поставки оружия для боевиков, которые, в свою очередь, активизировали нападения на позиции украинских военных на Донбассе.