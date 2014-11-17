В Евросоюзе ожидают быстрого формирования Кабмина

В Европейском Союзе ожидают быстрого формирования нового правительства Украины и призывают активизировать процесс реформ, обещая помощь.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах Совета ЕС по иностранным делам в отношении Украины, принятых сегодня по результатам обсуждения.

Приветствовав проведение парламентских выборов в Украине, которые показали стремление к демократическому развитию в соответствии с международными обязательствами, Совет ЕС заявил, что ожидает безотлагательного формирования нового правительства.

"Совет ЕС ожидает срочного формирования нового правительства. Основываясь на результатах выборов, следует искать широкого национального согласия для необходимых политических и экономических реформ в Украине, в том числе конституционной реформы, децентрализации, реформы судебной системы, правоохранительных органов, борьбы с коррупцией и обеспечением прав национальных меньшинств. Возобновление инклюзивного национального диалога по реформам будет иметь важное значение для единства и внутренней сплоченности", - говорится в выводах.

Также Совет ЕС приветствовал начало временного применения Соглашения об ассоциации и напомнил, что "активизация процесса реформ, в том числе надлежащей подготовки к будущей реализации раздела IV этого соглашения (об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли), будет иметь решающее значение с точки зрения политического объединения Украины и экономической интеграции с ЕС".

Совет призывает власти Украины ускорить проведение реформ и напоминает, что Евросоюз готов, совместно с другими донорами и международными финансовыми институтами, поддержать осуществление реформ, а также восстановление экономики Украины.