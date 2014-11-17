«Самопомич» хочет возглавить комитеты ВР по обороне, борьбе с коррупцией и евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель “Самопомочи” Егор Соболев.

Он отметил, что правительство и парламентское большинство должны стать единой командой. “Самопомич” готова сконцентрироваться, прежде всего, на работе на тех местах, куда нас избрали люди, а именно - в парламенте. Мы готовы выдвинуть своих кандидатов на руководство комитетами правосудия, местного самоуправления, обороны, противодействия коррупции и организованной преступности, европейской интеграции, топливно-энергетического комплекса”, - сказал он.

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Соболев отметил, что сам планирует работать в Комитете Верховной Рады по вопросам борьбы с коррупцией.

Кроме того, Соболев напомнил о позиции его политической силы, что при формировании правительства необходимо “убить квотный принцип”. “По нашему мнению, правительство должно формироваться как правительство технократов. Это означает, что министрами не обязательно должны становиться депутаты. Вообще министры не могут быть политиками”, - сказал он.