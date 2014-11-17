Боевики не оставляют попыток захватить Бахмутскую трассу
Боевики пытаются взять под контроль Бахмутскую трассу, обстреливают из «Градов» населенные пункты Крымское, Трехизбенка, Горное, Фрунзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Боевики не оставляют попытки взять под контроль Бахмутскую трассу. Это важный участок, потому что контроль над этой трассой позволит боевикам создать угрозу с запада для сил АТО, которые обороняют г. Счастье. Под угрозой также окажется Луганская ТЭС», - отметил он.
«Возле трассы из реактивных установок «Град» и минометов боевики четыре раза обстреляли блокпост Нацгвардии и ВСУ возле с. Крымское и Трехизбенка», - прибавил Лысенко.
Читайте такжеБоевики концентрируют войска в районе пяти населенных пунктов Донецкой области (карта АТО)Также он заметил, что позиции сил АТО возле г. Горное боевики обстреляли из гранатометов и минометов, а блокпост сил АТО возле смт Фрунзе – из ПТУРов (противотанковая управляемая ракета).