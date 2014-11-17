Боевики не оставляют попыток захватить Бахмутскую трассу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Боевики не оставляют попытки взять под контроль Бахмутскую трассу. Это важный участок, потому что контроль над этой трассой позволит боевикам создать угрозу с запада для сил АТО, которые обороняют г. Счастье. Под угрозой также окажется Луганская ТЭС», - отметил он.

«Возле трассы из реактивных установок «Град» и минометов боевики четыре раза обстреляли блокпост Нацгвардии и ВСУ возле с. Крымское и Трехизбенка», - прибавил Лысенко.

Читайте такжеБоевики концентрируют войска в районе пяти населенных пунктов Донецкой области (карта АТО)Также он заметил, что позиции сил АТО возле г. Горное боевики обстреляли из гранатометов и минометов, а блокпост сил АТО возле смт Фрунзе – из ПТУРов (противотанковая управляемая ракета).