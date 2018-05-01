Опубликована полная версия видео избиения Найема: нападавших было пятеро (видео)
23:56, 01 мая 2018Политика
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На видео нападения на Найема видно, что злоумышленников было пятеро, нардепа били и толкали.
В деле о нападении появился еще один фигурант / Кадр из видео Александр Кузьменко via Facebook
Опубликована полная версия видео избиения народного депутата Мустафы Найема в центре Киева. На нем видно, что нападавших было пятеро, хотя официально говорится о четырех, один из которых уже сбежал из Украины.
Видео опубликовал в Facebook Александр Кузьменко. На видео нападавшие окружили Найема возле его автомобиля и Mercedes G-Wagen. Черный BMW, на котором прибыла "группа поддержки", заблокировал автомобиль Найема. Его бьют и толкают.
Как сообщал УНИАН, двое из трех задержанных - граждане РФ, один имеет гражданство Украины. Это кавказцы 1996 и 1999 г. н. Им грозит до 4 лет лишения свободы. Мужчина, который бил нардепа, через два часа после инцидента вылетел в Баку.
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