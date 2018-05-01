В прокуратуре объяснили, как удалось вылететь в Баку мужчине, который сломал челюсть Найему

Нападающий успел вылететь за два часа - в прокуратуре утверждают, что помешать его бегству за это время было невозможно.

Мужчина, который в центре Киева избил народного депутата Мустафу Найема из-за конфликта на дороге, через 2 часа после инцидента покинул территорию Украины. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Она написала в Facebook, что за это время правоохранители не успели установить его личность и принять необходимые меры. "На время подготовки сообщения о подозрении задержанным, из показаний самого пострадавшего было известно, что удар, который причинил ему перелом челюсти, непосредственно нанес четвертый нападающий, которого по горячим следам задержать не удалось", - сообщила Максимец.

"На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после столкновения, а именно в 19.38 30 апреля 2018 года пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины. Однако в настоящее время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его бегству было невозможно", - написала пресс-секретарь прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, ранее были опубликованы фото и имена трех напавших на нардепа Найема. Это кавказцы из РФ, одному из них менее 20 лет, остальные немного старше. Найема подрезал Mercedes G-Wagen, он не пропустил автомобиль и вызвал полицию. На место инцидента подъехал BMW, произошла драка, впоследствии Найема прооперировали.