В украинской политике слишком много коррумпированных людей – американский политолог

Политолог Френсис Фукуяма подчеркнул, что для обеспечения повышения уровня жизни населения в Украине, конечно, надо в комплексе реализовывать целый ряд реформ, которые взаимосвязаны друг с другом.

Коррупция – очень распространенный в Украине феномен. Чтобы ее побороть, нужно дать НАБУ больше полномочий, а также усилить судебную ветвь власти в стране.

Об этом 24 канала рассказал известный американский политолог, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Философ ответил на несколько вопросов в кулуарах встречи "Диалоги о будущем" в Киеве. Фукуяма приехал с лекцией в столицу Украины по приглашению "Нового времени".

"В основном коррупция имеет политическую окраску. Люди прибегают к коррупции через использование собственного положения, и пытаются использовать такое положение для собственного обогащения. Я не хотел бы прибегать к тому, чтобы называть какие-то конкретные имена. Коррупция – это очень распространенный в Украине феномен, очень много коррумпированных людей есть именно в политике", - отметил Фукуяма.

"НАБУ должен получить более широкие полномочия. Они должны получить эти полномочия для того, чтобы проводить, во-первых, следственную деятельность, а потом привлекать виновных к ответственности. Конечно, надо усилить судебную ветвь власти, поскольку сейчас она не такая независимая. Это является теми критически важными элементами для обеспечения верховенства права", - убежден политолог.

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Фукуяма отметил, что для обеспечения повышения уровня жизни населения в Украине, конечно, надо в комплексе реализовывать целый ряд реформ, которые взаимосвязаны друг с другом. Никакого экономического роста населения нельзя достичь без экономического роста страны.

"На сегодняшний день рост украинской экономики на 2 или 3% ниже, чем оно могло бы быть. В Украине пока что сохраняется очень большое количество государственных предприятий, надо создать открытый и справедливый рынок земли. Есть очень много таких моментов, которые надо реализовывать наряду с борьбой с коррупцией. Надо создать такие условия, чтобы инвесторы чувствовали себя абсолютно безопасно, чтобы они были уверены в том, что они могут приезжать сюда, инвестировать деньги и рассчитывать на прибыль", - сказал он.

"Я думаю, что факт наличия войны в Украине не должен создавать предпосылок для ограничения или свободы слова, демократического дискурса, или свободы самовыражения. Я считаю, что эти демократические принципы должны оставаться, несмотря на то, что происходит сейчас в Украине. Я не настолько хорошо осведомлен и разбираюсь в специфике ситуации в Украине, поэтому каких-то конкретных советов дать не могу. Думаю, что в первую очередь, конечно, надо бороться с коррупцией и усиливать независимость судебной ветви власти. И, конечно, есть целые направления, которые нужно реализовывать наряду с этим", - отметил Фукуяма.

Справка УНИАН. Фрэнсис Фукуяма - известный американский философ, политический экономист, публицист японского происхождения. Профессор Стэнфордского университета. Автор известной статьи "Конец истории и последний человек". Длительное время занимался исследованием СССР и России, следит за ситуацией в Украине со времен Помаранчекої революции. Неоднократно был в Украине и считает, что здесь расположен "маяк надежды для многих других стран Европы и мира".