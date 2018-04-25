Коррупция в оборонке: НАБУ взялось за проверку "схемы" Пашинского после журналистского расследования

Директор НАБУ отметил, что Бюро фиксировало возможную коррупцию в этом вопросе еще до выхода в СМИ журналистского расследования на эту тему.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует факты возможных коррупционных схем при закупке оборонной техники, о которых писал один из украинских журналов и в которых фигурируют первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в ответ на вопрос журналистов, открыто ли уголовное производство по результатам опубликованного в СМИ расследования.

"Это производство открыто. И проводится расследование. Но мы эту ситуацию видели еще до статьи, и фактически совпал выход этой статьи и регистрация этого производства", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2018 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Пашинский инициировал введение уголовной ответственности СМИ "за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений".

Об этом Пашинский заявил во время заседания комитета, где рассматривался вопрос о публикации в издании "Новое время".

"Мы информацию даем обществу. Проходит некоторое время и начинаются какие-то дестабилизирующие вещи. У меня нет никакого сомнения, мы все знаем, что украинские журналисты - это неподкупные люди, которые никогда за деньги не размещают никаких фейков", - сказал он.

В то же время Пашинский отметил, что у него складывается впечатление, и это "вопрос больше к СБУ", что журналисты "очень доверчивые и не очень профессиональные".

"И что находятся какие-то ФСБшные или другие аферисты, которые используют наших журналистов, наши СМИ в подрыве обороноспособности, сознательном подрыве обороноспособности государства", - сказал депутат.