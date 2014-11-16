Боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Никишино: погибло двое украинских военных
23:37, 16 ноября 2014Политика
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Боевики 16 ноября обстреливали позиции сил АТО с территории жилых кварталов населенного пункта Никишино.
/ © UNIAN
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер АТЦ Владислав Селезнев.
"В районе Никишино во время столкновения мы потеряли двоих военнослужащих, еще двое получили ранения", - сказал Селезнев.
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"С северной окраины этого населенного пункта террористы открывают огонь в сторону наших позиций, расположенных за пределами южной окраины Никишино. Тем самым, террористы прикрываются "живым щитом", игнорируя безопасность и неприкосновенность жизни мирных жителей: стариков, женщин, детей", - сообщают в АТЦ.
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