В СНБО ничего не знают о содержании седьмого российского "гумконвоя"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, грузовики конвоя заехали на территорию Украины около 6-7 часов утра.

«Учитывая то, что российской стороной нарушены требования украинского и международного законодательства относительно перемещения товаров гуманитарной помощи, а также то, что представители международного комитета «Красный Крест» не принимали участия в перемещении груза, украинское сводное подразделение пограничников и таможенников осуществило лишь визуальное наблюдение за прохождением конвоя через государственную границу Украины без исполнения возложенных на него контрольных функций», - сказал Лысенко.

Читайте также"Гуманитарный конвой" от Путина привез тренажеры для обучения боевиков«Содержание груза и его назначение украинской стороне не известно», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, с 23 августа украинскую границу пересекло уже 7 автоколонн, которые, по утверждению российской стороны, доставляют на Донбасс "гуманитарную помощь".

Российские «гуманитарные колонны» въезжали в захваченные боевиками и российскими войсками районы Донбасса без разрешения украинской стороны и без сопровождения представителей Красного Креста.

В украинском МИД подчеркивают, что российских гуманитарных конвоев не существует, и это еще один из способов обеспечения боевиков.

Кроме того, наблюдались случаи вывоза этими конвоями оборудования украинских заводов и угля из шахт с неподконтрольных государству территорий Донбасса.