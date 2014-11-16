На Донбассе разгружается седьмой "гуманитарный конвой" из России
12:34, 16 ноября 2014Общество
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Российские средства информации сообщают о прибытии на территории Донбасса, которые контролируются вооруженными пророссийскими сепаратистами, седьмого так называемого "гуманитарного конвоя" из России.
На Донбасс прибыл седьмой российский гуманитарный конвой" \ Фото УНИАН
По данным агентства РИА Новости, автоколонна, состоявшая из более чем 70 автомобилей, доставила в Донецк и Луганск "более 450 тонн груза: электротехническое оборудование, стройматериалы, а также горюче-смазочные материалы".
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Напомним, Россия ранее 6 разнезаконно вводила в захваченные сепаратистами и российскими войсками территории в части Донбасса автоколонны с неизвестным грузом, которые она называет "гуманитарными конвоями", - без разрешения украинской стороны, без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста и в нарушение международных норм.
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