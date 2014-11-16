На Донбассе разгружается седьмой "гуманитарный конвой" из России

12:34, 16 ноября 2014
Общество
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Российские средства информации сообщают о прибытии на территории Донбасса, которые контролируются вооруженными пророссийскими сепаратистами, седьмого так называемого "гуманитарного конвоя" из России.

На Донбас прибув сьомий російський

По данным агентства РИА Новости, автоколонна, состоявшая из более чем 70 автомобилей, доставила в Донецк и Луганск "более 450 тонн груза: электротехническое оборудование, стройматериалы, а также горюче-смазочные материалы".

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Напомним, Россия ранее 6 разнезаконно вводила в захваченные сепаратистами и российскими войсками территории в части Донбасса автоколонны с неизвестным грузом, которые она называет "гуманитарными конвоями", - без разрешения украинской стороны, без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста и в нарушение международных норм.

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