На Донбассе разгружается седьмой "гуманитарный конвой" из России

По данным агентства РИА Новости, автоколонна, состоявшая из более чем 70 автомобилей, доставила в Донецк и Луганск "более 450 тонн груза: электротехническое оборудование, стройматериалы, а также горюче-смазочные материалы".

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Напомним, Россия ранее 6 разнезаконно вводила в захваченные сепаратистами и российскими войсками территории в части Донбасса автоколонны с неизвестным грузом, которые она называет "гуманитарными конвоями", - без разрешения украинской стороны, без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста и в нарушение международных норм.