Красный Крест не доставил гуманитарную помощь в Луганск из-за обстрелов

21:31, 06 сентября 2014
Общество
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Международный комитет Красного Креста не смог доставить гуманитарную помощь в Луганск из-за обстрелов.

Гуманитарная помощь, гуманитарка / facebook.com/iryna.gerashchenko
 

Об этом говорится в сообщении Красного Креста в "Твиттере". "Рано утром мы пытались доставить гуманитарную помощь в Луганск. Но из-за обстрелов вынуждены были развернуться возле Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Вместе с тем эксперты отмечают, что помощь очень нужна городам в восточной Украине, однако представители Красного Креста должны иметь возможность доставить ее как можно скорее в безопасности, отмечает "Украинская правда".

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Ранее в СНБО сообщили, что за последние три дня украинская сторона не получала никакого уведомления о движении и содержимом гуманитарного груза от РФ. Таким образом, Россия уже замалчивает эту тему.

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