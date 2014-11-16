Боевики обстреляли окраину Станицы Луганской после визита Москаля

Как сообщает председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль, полного прекращения огня не произошло. "С самого утра боевики "ЛНР" обстреляли из минометов Попасную. Всего было произведено 30 выстрелов. Обстрелам подверглись также Трехизбенка и Крымское. Утром и в обед боевики обстреляли из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и "Градов" окраину Станицы Луганской", - сообщается на сайте Геннадия Москаля.

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Второй обстрел был осуществлен через полчаса после того, как там побывал Геннадий Москаль, который осматривал последствия пятничных обстрелов в райцентре и ближних селах Макарово и Валуйское. "Видно, кто-то из местных жителей дал знать о моем приезде боевикам, которые окопались в километре от Станицы, вот они и устроили "приветственный салют", - написал Геннадий Москаль.