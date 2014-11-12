Бойцы силы АТО понесли потери под Счастьем
Под городом Счастье в Луганской области погиб украинский военнослужащий, еще один ранен.
Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети, раненого военнослужащего доставили в городскую больницу.
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"Во время обстрела из ракетных систем залпового огня "Град" наших позиций в районе Счастья мы безвозвратно потеряли одного украинского военнослужащего, еще одного раненого доставили в городскую больницу", - говорится в сообщении.
"Сегодня утром боевики в очередной раз обстреляли наши позиции в аэропорту. В результате обстрела ранен один из украинских защитников, сейчас ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В пресс-центреАТО подчеркнули, что украинские военные ответным огнем уничтожают огневые точки противника.