Порошенко назначил заместителей Гелетея

18:54, 15 ноября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко назначил заместителей начальника Управления госохраны.

Гелетею призначили заступників / УНІАН

Соответствующие указы 15 ноября опубликованы на сайте главы государства.

Первым заместителем главы УГО назначен Владимир Дахновский, заместителем - Александр Иванчук.

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Как сообщалось, в октябре Президент удовлетворил рапорт об отставке министра обороны Валерия Гелетея. Позже Гелетей был назначен начальником УДО.

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