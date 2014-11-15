Порошенко назначил заместителей Гелетея
18:54, 15 ноября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко назначил заместителей начальника Управления госохраны.
Гелетею назначили заместителей / УНИАН
Соответствующие указы 15 ноября опубликованы на сайте главы государства.
Первым заместителем главы УГО назначен Владимир Дахновский, заместителем - Александр Иванчук.
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Как сообщалось, в октябре Президент удовлетворил рапорт об отставке министра обороны Валерия Гелетея. Позже Гелетей был назначен начальником УДО.
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