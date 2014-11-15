Порошенко назначил заместителей Гелетея

Президент Петр Порошенко назначил заместителей начальника Управления госохраны.

Соответствующие указы 15 ноября опубликованы на сайте главы государства. Первым заместителем главы УГО назначен Владимир Дахновский, заместителем - Александр Иванчук. Читайте такжеЭкс-министр обороны Гелетей может попасть под люстрацию Как сообщалось, в октябре Президент удовлетворил рапорт об отставке министра обороны Валерия Гелетея. Позже Гелетей был назначен начальником УДО.

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