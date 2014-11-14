Обаятельный и жестокий: близкие встречи с двумя Путиными – Bloomberg

Об этом пишет Майкл Хит в своей аналитической статье, которая называется «Обаятельный и жестокий: близкие встречи с двумя Путиными», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

И это после того как ВВС России объявили о том, что они собираются направить свои бомбардировщики в Мексиканский залив, а российские войска вошли в Украину, как сообщили представители НАТО.

Со своим обновленным брендом дипломатии холодной войны, Путин был в центре внимания на форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Пекине и, вероятно, то же самое будет происходить на саммите «Большой двадцатки», который начнется 15 ноября. Но такое внимание не меняет тот факт, что у него есть ахиллесова пята: это российская экономика, пострадавшая от санкций, введенных в связи с украинским кризисом, от падения цен на нефть и падения национальной валюты.

Читайте такжеForbes: РФ играет в семантические игры, чтобы не признавать выборы на Донбассе накануне саммита G20«Путин – первоклассный актер, способный очаровывать и запугивать попеременно, что в итоге заставляет других гадать о его намерениях», – сказал аналитик сингапурской S. Rajaratnam School of International Studies Юан Сомерлед Грэм. «Тем не менее, то, что бывший полковник КГБ регрессировал, превратившись в царя, на самом деле говорит больше о слабости России, чем о ее силе».

Премьер-министр Австралии Тони Эбботт, хозяин саммита G20, сказал, что он готов к встрече с президентом России. Они уже встречались в Пекине на этой неделе, чтобы обсудить вопрос о том, как идет расследование крушения самолета Малазийских авиалиний, сбитого в июле над Украиной.

«Атаковать» Путина

«Одна из главных идей, которую я пытался донести до президента Путина, это, что Россия была бы намного более привлекательной, если бы стремилась быть сверхдержавой для мира и процветания, если бы она пыталась стать сверхдержавой, основанной на идеях и ценностях, вместо того, чтобы пытаться вернуть утраченную славу царизма или бывшего Советского Союза», – сказал австралийский лидер.

В прошлом месяце Эбботт пообещал «атаковать» Путина на саммите G20 (использовав термин из лексикона австралийского футбола «shirtfront», означающий прием, когда один игрок сбивает другого, чтобы завладеть мячом) в связи с крушением малазийского самолета, в результате чего погибли 298 пассажиров и членов экипажа, в том числе 38 австралийцев. Он обвинил российские власти в том, что именно Россия передала повстанцам ракеты, с помощью которых был сбит самолет.

В магазинах Брисбена продают футболки с изображением лица Путина и словом «Shirtfont» вокруг него.

«Путин в последнее время действует очень жестко, отстаивая то, что может подорвать его власть и навредить интересам России», – сказал Ли Син, который преподает российские и азиатские отношения в Пекинском университете. «Но, в то же время, он постоянно показывает свою мягкую сторону на публике».

Только в Пекине не оценили очарования Путина: Обама застыл, когда Путин похлопал его по спине, а жена Си почти сразу передала плед помощнику.

Движение танков

Борьба за Украину повысила популярность Путина в России, но при этом рубль показал самые худшие результаты среди основных валют в этом году, упав на 31 % по отношению к доллару.

Представители НАТО сообщают о том, что на этой неделе возобновились передвижения российских танков, артиллерии и боевых подразделений на подконтрольных пророссийским мятежникам территориях в восточной Украине, что побудило Евросоюз и США рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях в отношении России.

«Обама должен дать Путину понять, что США на самом деле могут начать поставлять военную технику в Украину, и он должен дать украинцам надежду на то, что сопротивлятся России не бессмысленно», – сказал Эйки Берг, преподаватель международных отношений в Тартутском университете Эстонии. «Я не исключаю возможности использовать тех же методов, что и Путин, по принципу «знай своего врага и адекватно реагируй на силу».

«Психологическое давление»

Путин, похоже, воспринял санкции как возможность стимулировать отечественную промышленность России. Он делает ставку на то, что США и Евросоюз Украина волнует не настолько, чтобы вооружать правительство бывшей советской республики, в то время как для него это главный стратегический вопрос, и он готов поддержать повстанцев оружием.

«Пока второго этапа конфликта не будет, это просто демонстрация силы», – независимый военный аналитик Антон Лавров прокомментировал новые поставки оружия мятежникам. «Путин оказывает психологическое давление». Лавров, который находится в городе Торжке Тверской области, сказал, что основная цель Путина – заставить Украину вести переговоры на условиях России.

Чтобы продемонстрировать способность Путина применять силу в глобальных масштабах, Россия объявила на этой неделе о планах направить свои бомбардировщики в Мексиканский залив и восточную часть Тихого океана для патрулирования. Эбботт заявил вчера, что миссия российских военных кораблей, которые приблизились к Австралии, вероятно, была спланирована задолго до этого и не связана с его заявлением о том, что он собирается «атаковать» Путина.

Тесное сближение

В кратком аналитическом обзоре, опубликованном 10 ноября консультативной группой European Leadership Network (Европейское сообщество лидеров), сообщалось о почти 40 случаях тесного сближения между российскими и западными силами после аннексии Россией Крыма в марте.

«Похоже, что российским вооруженным силам и службам безопасности позволили действовать гораздо более агрессивно в отношении стран НАТО, Швеции и Финляндии, и даже стимулировали их к этому», – говорилось в обзоре. «Это демонстрация того, что Россия, по сути, способна использовать силу для запугивания и принуждения, в частности, своих ближайших соседей».

Во время одного из таких инцидентов практически произошло столкновение между пассажирским самолетом компании SAS Group и российским самолетом-разведчиком, который не сообщил о своем местоположении. Россия также имитировала воздушную атаку на датский остров, а российские истребители неоднократно летали низко над американскими и канадскими военными судами.

«Возможно, такое внимание к выходкам Путина говорит о невзрачности обычных политиков», – сказал Грэм. «Часто случается, что злодеи, даже если они по-настоящему опасны, выглядят невероятно привлекательными».