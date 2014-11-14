За сутки боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи 19 населенных пунктов (карта АТО)

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, из артиллерии и минометов террористы обстреляли позиции сил АТО возле населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Опытное, Марьинка и Березовое. Вчера террористы обстреляли контрольный пост «Георгиевка» со стороны Марьинки Донецкой области. Пограничники совместно с военнослужащими, которые были готовы к атаке и обустроили секреты, открыли огонь. Разведка боем, которую пытались провести террористы, была сорвана, террористы понесли потери.

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На Луганском направлении фиксируется активность обстрелов боевиками в районе Станицы Луганской. В этом населенном пункте террористы из гранатометов и стрелкового оружия более семи раз обстреляли опорные пункты. Боевики пять раз обстреляли из установок «Град» позициисил АТО возле населенных пунктов Сокольники, Трехизбенка и Кряковка.

На Первомайском направлении из реактивных установок «Град» и минометов боевики четыре раза обстреляли блокпост возле Крымского. Позиции возле Золотого террористы обстреляли из минометов.

Как отметил Андрей Лысенко, не утихают обстрелы на Дебальцевском направлении. Боевики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи Никишино, Каменки, Донецкого и Чернухино. В районе села Миус террористы украинские позиции обстреляли дважды из установок «Град».

На Мариупольском направлении боевики обстреляли из минометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО возле сел Богатое и Новогригорьевка. Также в этом районе боевики продолжают осуществлять разведку с помощью беспилотников.

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