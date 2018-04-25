НАПК вызвало Денисову: нардеп принимала участие в голосовании о ее назначении на должность омбудсмена

Своими действиями Денисова совершила правонарушения, связанные с коррупцией, нардеп нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции пригласило для дачи объяснений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Об этом сообщается на сайте НАЗК. Национальное агентство установило, что Людмила Денисова будучи народным депутатом Украины VIII созыва, то есть лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которое распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», 15 марта 2018 года, совершив действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании 8 сессии VIII созыва Верховной Рады Украины по вопросу повестки дня о назначении указанного лица на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона.

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"Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В связи с этим Денисову пригласили в Национальное агентство 25 апреля 2018 года в течение дня с 09:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины назначила народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову на должность уполномоченного ВР по правам человека.