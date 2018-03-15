Рада назначила Денисову омбудсменом

За это решение проголосовали 280 народных депутатов.

Верховная Рада Украины назначила народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову на должность уполномоченного по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 280 народных депутатов из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим произошло "рейтинговое" голосование за ее кандидатуру и кандидатуру адвоката Андрея Мамалыги (кандидат от Радикальной партии), но за него проголосовали только 111 депутатов из 364. На окончательное голосование ставилась кандидатура Денисовой и ее поддержали.

В выступлении перед голосованием Денисова, в частности отметила, что в Украине в первоочередной защите нуждается право человека на жизнь.

Она заверила, что приложит максимум усилий для защиты прав представителей крымскотатарского народа и вообще всех, кто нуждается в защите.

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«Не оставим без внимания и внутренне перемещенных лиц. В Украине не должна существовать дискриминация по любому признаку", - сказала Денисова.

Она заявила, что выступает за комплексное внедрение широкомасштабной судебной реформы. Кроме того, Денисова поддерживает развитие центров бесплатной правовой помощи.

По ее мнению, трудовая миграция является угрозой для Украины. "Большинство наших мигрантов работают нелегально. Они подвергаются опасности стать жертвами торговли людьми", - сказала Денисова.

Так, подчеркнула она, Украина должна обеспечить защиту и правовую помощь своим гражданам.

Также Денисова заверила, что всегда будет поддерживать и защищать права журналистов, в первую очередь право на профессиональную деятельность.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2017 года истек срок полномочий омбудсмена Валерии Лутковской.