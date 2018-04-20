Советник Трампа по нацбезопасности объяснил послу РФ, как наладить отношения между двумя странами

Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.

Улучшение отношений между США и РФ зависит от решения созданных Москвой проблем.

Читайте такжеТрамп доволен: в США рассказали, насколько эффективными оказались санкции против российских олигархов

Об этом советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил послу России Анатолию Антонову, пишет Reuters.

По словам Болтона, для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как вмешательство России в американские выборы 2016 года, применение химического оружия в Великобритании и ситуацию в Украине и в Сирии.

Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.