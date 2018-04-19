Госдеп обосновал мотив России для отравления экс-агента Скрипаля

09:38, 19 апреля 2018
Мир
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REUTERS

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«Независимый доклад ОЗХО, распространенный на прошлой неделе, подтверждает выводы лаборатории в Великобритании относительно того, какое химическое вещество использовалось в Солсбери. Мы благодарны ОЗХО за быструю поддержку и за технические усилия по установлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных заседаний исполкома ОЗХО и СБ ООН для обсуждения химатаки в Солсбери», - сказала Науэрт.

По ее словам, «только у правительства России есть мотив, средства и исторические прецеденты осуществления подобных нападений».

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Теги: #Госдеп#Сергей Скрипаль