Госдеп обосновал мотив России для отравления экс-агента Скрипаля

По словам официального представителя Госдепа, «только у правительства России есть мотив, средства и исторические прецеденты осуществления подобных нападений».

Выводы ОЗХО подтверждают обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипаля. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

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«Независимый доклад ОЗХО, распространенный на прошлой неделе, подтверждает выводы лаборатории в Великобритании относительно того, какое химическое вещество использовалось в Солсбери. Мы благодарны ОЗХО за быструю поддержку и за технические усилия по установлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных заседаний исполкома ОЗХО и СБ ООН для обсуждения химатаки в Солсбери», - сказала Науэрт.

По ее словам, «только у правительства России есть мотив, средства и исторические прецеденты осуществления подобных нападений».