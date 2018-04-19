Выборы на носу: в соцсети гадают, о чем Тимошенко говорила с Ляшко в Раде
19:42, 19 апреля 2018Политика
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Никто понятия не имеет, о чем шептались Тимошенко и Ляшко в сессионном зале Рады.
Исключенный 8 лет назад из фракции БЮТ Ляшко находит общий язык с Тимошенко / Фото facebook.com/lev.pidlisetskyy
Нардеп из фракции "Самопомич" Лев Пидлисецкий опубликовал в Facebook фото из сессионного зала украинского парламента. На снимке Юлия Тимошенко сидит рядом с Олегом Ляшко и что-то ему говорит.
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"Наверное, чувствует, кто станет следующим президентом", "Скотиняки", "Кукушонок вернулось к кукушки", "Коса и вилы", - шутят пользователи в комментариях.
Один из них предположил, что в будущем они станут президентом и премьером. "Сплюнь", - ответил Пидлисецкий.
Как сообщал УНИАН, ранее социологи сообщили, что рейтинг Тимошенко растет.
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