Выборы на носу: в соцсети гадают, о чем Тимошенко говорила с Ляшко в Раде

19:42, 19 апреля 2018
Политика
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Исключен 8 лет назад из фракции БЮТ Ляшко находит общий язык с Тимошенко / Фото facebook.com/lev.pidlisetskyy

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"Наверное, чувствует, кто станет следующим президентом", "Скотиняки", "Кукушонок вернулось к кукушки", "Коса и вилы", - шутят пользователи в комментариях.

Один из них предположил, что в будущем они станут президентом и премьером. "Сплюнь", - ответил Пидлисецкий.

Как сообщал УНИАН, ранее социологи сообщили, что рейтинг Тимошенко растет.

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Теги: #Ляшко#Тимошенко