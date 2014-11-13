ОБСЕ: "силовые структуры" "ЛНР" работают за еду

Об этом им рассказали, отдельно друг от друга, «пограничник» со стороны сепаратистов на пункте пропуска «Изварино» на границе с Россией и сотрудник «полиции ЛНР» в Краснодоне, передает Радио Свобода.

Оба также одинаково сообщили, что работают по законам Украины, но ждут «принятие законов ЛНР» в будущем, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работает на всей территории Украины, но особое внимание привлекают ее сообщения с территорий, захваченных пророссийскими сепаратистами. В руководстве ОБСЕ жалуются, что сепаратисты не дают наблюдателям свободу передвижения и показывают им только то, что хотят.