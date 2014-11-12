Журналисты показали дом председателя ЦИК Охендовского: престижные иномарки и с десяток охранников

Один день из жизни председателя ЦИК: трехэтажный дом в курортной зоне возле Киева. Там корреспонденты ТСН рассмотрели около десятка охранников и престижные иномарки, которых нет в декларации о доходах чиновника, говорится в сюжете ТСН.

Также журналисты были поражены, что в незаасфальтированном селе есть асфальт и заканчивается он ровно возле дома Михаила Охендовского - председателя ЦИК, которого подозревают в вымогательстве взятки за решение вопросов в проблемных избирательных округах.

Трехэтажный дом Михаила Охендовского расположен в курортной зоне возле Киева. Когда-то за право иметь здесь кусок земли граждане выстаивали очереди по 15-20 лет. Рядом с воротами с самого утра дежурят охранники: четверо на улице и столько же в середине. Периодически бодигарды меняют друг друга. Они же и сопровождают хозяина и дома, и на работе.

Вокруг территории - трехметровый забор. Разглядеть что-то - почти нереально. За забором высажены туи - последний крик моды украинских власть имущих. Кроме того, что высокие деревья мешают что-то рассмотреть, существует предрассудок, что они якобы защищают от злых взглядов.

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Фасад дома, который выходит на улицу поражает скромностью. На первый взгляд кажется, что дом небольшой. Но это только на первый взгляд. С другой стороны видно, что здание занимает большую часть участка в 600 квадратных метров. Высотой в три этажа.

Как только появляется камера - охрана прячется за ворота. Звоним в дверь и зовем хозяина - Михаила Охендовского, в ответ - тишина. Включается электронный глазок на дверях: тщательно рассматривают журналиста, но поговорить никто так и не выходит.

Кортеж Охендовского выезжает в город: председатель ЦИК - на представительском Мерседесе, стоимостью свыше 100 тысяч долларов, охрана - на джипе "Ниссан" и двух Фольксвагенах - это еще по 40 тысяч "зеленых". Комментировать, что это за машины, Охендовский не хочет. В его декларации за прошлый год фигурирует только Лексус.

Жители села Горенка", что под Киевом, хорошо знают, кто живет за высоким забором, и почему он не выходит. "Кто живет? Аферист", - говорят они.

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Он стал известным здесь во времена президента Януковича. Тогда Михаил Охендовский помог проложить в незаасфальтированном селе асфальт. Нормальную дорогу подвели ровно до ворот чиновника.

А еще Михаил Охендовский пользуется государственной дачей в Пуще-Водице, однако посетить ее журналисты не могут. Она находится на закрытой территории и тщательно охраняется государственной охраной.