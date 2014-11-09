СМИ: глава ЦИК Охендовский требовал взятки за "правильный" подсчет голосов

Завтра, 10 ноября, должны объявить окончательные результаты выборов в Верховную Раду. Однако, вопросов остается немало. Журналисты программы ТСН.Тиждень искали на них ответы, а натолкнулись на серьезный скандал, связанный с нынешним председателем ЦИК Михаилом Охендовським.

ТСН.Тиждень вчера анонсировал расследование по поводу Охендовского и сегодня получил бурную реакцию главы Центризбиркома.

Председатель ЦИК успел сделать несколько заявлений и обвинить председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, еще даже не зная, в чем суть нашего расследования.

Кандидаты в народные депутаты из проблемных округов заявляют, что результаты выборов "сливают", а ЦИК этому почему-то не противодействует.

Программе ТСН.Тиждень стало известно о попытке Михаила Охендовского обогатиться за счет избирательного процесса. Возникают простые вопросы: как в разгар подсчета голосов нашлось время для посещения одного из офисов на улице Владимирской.

ТСН.Тиждень показал видео, которое подтверждает пребывания там председателя ЦИК. Сначала видно, как дорогое авто заезжает на паркинг. Далее видно, как Охендовский поднимается в лифте, идет в офис. А когда оттуда выходит, то охранник подает ему пальто и помогает одеться. Офис - очень влиятельный и, возможно, по мнению Охендовского, достаточно богат, чтобы найти в нем деньги за правильный подсчет голосов на спорном округе.

У ТСН.Тижня вопрос: он узнает себя на этом видео? Или не находились в этом офисе кандидаты из спорных округов? Зачем он пошел на встречу с ними и с кем он там встречался?

Взятка председателю Центризбиркома - худшей истории для украинских выборов невозможно придумать. Но это же может объяснить прямопротивоположные решения, которые принимает Охендовский в одинаковых обстоятельствах. Сегодня он уже выступил перед прессой - всеми, кроме "1+1". Мы готовы предоставить ему возможность объяснить, что он на самом деле делал в этом офисе и опровергнуть подозрения.

В финале внеочередных выборов в парламент разгорается неприличный скандал. И самое плохое в нем - подозрения, что главный распорядитель и контролер этих выборов - глава ЦИК - теперь звучит рядом со словом "взятка".

Мажоритарные округа стали настоящим полем битвы между представителями режима Януковича с одной стороны и представителями Майдана с другой. Конкуренцию им всюду создавали бывшие регионалы, которые прятались то под псевдонимом, то под самовыдвиженцами, то под какой-то экзотической партийной вывеской. А иногда и совсем не прятались - выдвигаясь от новосозданного "Оппозиционного блока".

"У нас в 63 округе творится такой беспредел, что времена Януковича отдыхают!!! Есть решение суда о пересчете голосов по округу, оно окончательное и обжалованию не подлежит, но все на него чихать хотели! ЦИК делает все, что бы протащить подонка в депутаты! Кто такой фальсификатор Ревега - член Партии регионов, в 2012 году был официальным выдвиженцем от ПР в нашем округе, возил титушек на Антимайдан. И так я вижу и по другим округам!", - написала на своей странице в Facebook народный депутат Анжелика Лабунская.

Если внимательнее присмотреться к проблемным округам, то сомнений не остается: 30-й, 38-й, 50-й, 59-й, 60-й, 63-й округа - это территории, где спонсоры бывших регионалов еще и до сих пор имеют огромное влияние во всех сферах.

"Нагнали сейчас спецназовцев 500-700 человек, которые просто заблокировали это помещение ОИК и наших наблюдателей, кандидатов, доверенных лиц. Туда просто не допускают. Господин президент, обратите на это внимание. Там идет слив, просто слив территории. За что мы тогда воевали? Мы освобождали эти территории. Я даже не знаю, что сказать, когда территория, которую мы освобождали, сейчас просто отдается сепаратистам", - отметил кандидат в народные депутаты по округу №59 Валентин Манько.

59-й округ сейчас - самый проблемный: два кандидата-лидера. Манько - замкомбата "Днепр", и Сажко - мэр-сепаратист, который ранее замечен в агитации за псевдореферендум "ДНР".

1 ноября, после подсчета голосов, стало ясно, что с приличным отрывом победил участник АТО Манько, о чем свидетельствует соответствующий протокол. Однако дальше появились вооруженные люди, которые не давали работать ни кому - ни наблюдателям, ни членам комиссий, ни прессе. Военная техника, которая по логике должна бы находиться в зоне АТО, перебрасывается для того, чтобы помочь "правильному" подсчету голосов, а вооруженные воины появляются в помещении ОИК. Все заявления в ЦИК от Манько игнорировались. А членов избиркомов вооруженные люди разделили на правильных и неправильных и заблокировали.

Это подтверждает один из членов комиссии: "Они единолично, открыли двери, открыли сейф, что происходило с документацией - мы знать не можем, после этого закрыли нас с 6:30 утра и до этого момента, никого не впуская".

Не менее вопиющая ситуация и в 38-м округе.

Там против аффилированного с компаниями бывшего вице премьера времен Януковича Вилкула - Вадима Нестеренко - по 38-му округу идет нынешний советник президента Порошенко, известный генерал Кузьмук. О подкупе избирателей не говорил только ленивый: раздавали талоны на хлеб и составляли списки избирателей, которые якобы готовы за него проголосовать. Как итог, народ возмутился, вышли под ОИК. Суд постановил - голоса пересчитать. Однако этого не делают - потому что не выгодно Нестеренко.

Председатель комиссии господин Селихов незаметно уничтожает протоколы, параллельно угрожая членам комиссии, которые не готовы к фальсификациям.

"После 12 ночи в мою дверь начали раздаваться страшные удары. Я считаю, что этих людей прислал Павел Иванович Селихов - больше некому было среди ночи меня тащить в комиссию насильственным путем. И всё, что происходит сейчас в комиссии и возле нашего горисполкома, - жгут шины, Майдан собирается - закрадывается мысли, что у нас в округе были какие-то фальсификации ", - говорит член ОИК №38 Елена Змиенко.

Минимальное сравнение средних цифр по области и по округам, где размещены предприятия, связываемые с Вилкулом, сразу показывает непропорциональное активность избирателей. Если "Оппозиционный блок" на Днепропетровщине набрал 24 процента, то в Кривом Роге - 28%, а в Павлограде - почти 40%.

Для сравнения, в Днепропетровске нашелся едва 21 процент сторонников регионалов. С явкой то же самое. В Днепропетровске - это 46 процентов. А в Кривом Роге и Павлограде - почему-то за 50%.

И абсолютно тождественны проблемы с фальсификациями возникали и на других округах. В частности, 30-м или 50-м. Председатель ЦИК Охендовский в совершенно одинаковых обстоятельствах выступает с диаметрально противоположными заявлениями. В одном говорит, он против пересчета голосов. В другом говорит, что надо пересчитывать. И что интересно, почему то в сторону регионального кандидата. Чем руководствуется господин Охендовский, пока неизвестно. Впрочем известно, что свою карьеру он тоже начал со скандала, защищая фальшивую победу Виктора Януковича еще в 2004-м. Собственно председателем ЦИК он тоже стал благодаря большинству Януковича.

"Охендовский может заявить, что решение суда о пересчете по 38-му округу незаконно. При этом, внаглую сменить главу ОИК не по партийной квоте, а так как ему нравится. С другой стороны может занять принципиально противоположную позицию по 59-му и 60-му округу. Хотя там ситуация аналогичная!", - отметил в Facebook заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.

Еще одна жертва произвола председателя ЦИК - Олесь Городецкий. Уже завтра он мог бы стать народным депутатом. Его 57 место в "Народном фронте" - проходное. И несмотря на обязательное к немедленному исполнению решение суда, его до сих пор не зарегистрировали даже кандидатом в депутаты. С легкой руки Охендовского.

"Охендовский как председатель комиссии, очевидно, несет наибольшую ответственность. У нас состоялась личная встреча, на которой он мне сказал, что вы на этих выборах никогда не станете кандидатом в депутаты и не станете депутатом. По крайней мере, он за это не будет голосовать", - утверждает кандидат в народные депутаты Олесь Городецкий.

Поэтому появление спорных округов совсем не удивляет. Между тем Охендовский посетил влиятельный офис на улице Владимирской в центре Киева. Не находились ли в этом офисе кандидаты из спорных округов? Зачем он пошел на встречу с ними и с кем он здесь встречался? Взятка председателю Центризбиркома - худшей истории для украинских выборов не придумать.

"Определенные обстоятельства вызвали беспокойство в течение последних дней и заставили меня, как председателя ЦИК, из этого сделать соответствующее заявление", - отметил Охендовский после анонса ТСН о том, что готовится журналистское расследование.

Заявление председателя ЦИК достаточно большое. Вот ее отрывок, в котором речь идет даже об угрозах Охендовскому.

"Подтверждением нашей принципиальной позиции стали решения о необходимости повторного подсчета голосов на отдельных участках округов №№ 30 и 50 с одновременным обращением в правоохранительные органы. Эти решения вызвали немедленную реакцию фальсификаторов. В разных формах мне начали поступать "убедительные просьбы" остановиться и прямые угрозы", - подчеркнул Охендовский.

Угрозы председателю ЦИК - вещь крайне опасная и напоминает настоящую информационную бомбу. Беда только, что появилось заявление только после того, как мы сообщили о начале расследования деятельности господина Охендовского.

Губернатор Днепропетровской области, которого Охендовский упоминает в заявлении, господин Коломойский уже отреагировал, цитируя поговорку: "На воре шапка горит".

"Только в прессе появились сообщения что о деятельности господина Охендовского ведется расследование, как это вызывало его неоправданно бурную реакцию. Хотел бы для начала его спросить: был ли на прошлых выходных в одном из элитных офисных зданий на улице Владимирской в Киеве поздно вечером и как часто там бывал раньше, как он там вообще оказался, с кем он там встречался и с какой целью. После получения ответов на эти вопросы, готов к дальнейшим комментариям", - отметил Коломойский.

Впрочем, критические вопросы к председателю ЦИК уже напоминают снежный ком.

С обращением к президенту обратился его советник генерал Александр Кузьмук: "Уважаемый господин Президент! Увы, ситуация с выборами все еще требует вашего личного вмешательства. Вопиющие случаи фальсификаций и нарушений, которые до сих пор творятся на некоторых избирательных округах, по уровню своего цинизма и абсолютного безразличия к общественному мнению превосходят все, что происходило в нашей стране до сих пор. В частности, продолжается скандал вокруг избирательного округа №38 в Новомосковске Днепропетровской области. И, к сожалению, теперь к этому скандалу непосредственно причастен глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский Владимирович. Именно он вынес абсолютно незаконном решение вернуть на округ предыдущего главу ОИК, лично замешанного во всех фальсификациях, происходящих здесь и целиком себя скомпрометировавшего. И сделано это в обход судебного решения и с нарушением партийных квот. Так прямолинейно и нагло себя не вели представители любой власти в нашей стране. Прошу Вас, господин президент, вмешаться в этот процесс и остановить вопиющее надругательство над законом и правом в нашей стране", - отметил Александр Кузьмук.

Перевыборы в Верховную Раду были вызваны засильем в ней антиукраинских депутатов. Но оказалось, что менять парламент мы поручили тем, кого, возможно, надо было заменить в первую очередь.

Сегодня появилось и заявление "Автомайдана-Днепр". В нем автомайдановцы резко осудили бездействие власти, которая, по их мнению, позволила реваншизм в охваченной войной стране. Автомайдановцы заявили о настоящей спецвоенной операции, цель которой - провести в парламент откровенного сепаратиста.

Городского голову Курахово Сергея Сажко, который баллотируется по 59-му округу, они называют ставленником Ахметова, и вспоминают заслуги Сажко перед "ДНР" - как кормил террористов на блокпостах и организовывал "референдум" о независимости самопровозглашенной республики.

Уже завтра ТСН продолжит свое исследование этой темы.

С кем гуляет и отдыхает глава ЦИК Охендовский

Глава ЦИК Михаил Охендовский ранее неоднократно был замечен в тесном общении с экс-регионалом, а нынче одним из лидеров так называемого "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом.

Также Охендовский не прочь тесно пообщаться с нардепом Андреем Павелко, который руководил кампанией БПП в Днепропетровской и Запорожской областях и бютовцем Александром Рябекой.