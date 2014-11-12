Правительство окажет помощь украинцам, которые арестованы в России по политическим причинам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства.

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"Семья Олега (украинского режиссера Олега Сенцова – УНИАН) находится не просто в тяжелом, а в очень тяжелом материальном положении, а там - двое детей, и, фактически, им не за что жить. Правительство приняло решение... семье (Сенцова) перечислить месячную зарплату. Второе - правительство приняло решение о выделении ежемесячной денежной помощи семье Олега Сенцова", - сказал он.

Также Яценюк обратился к Министерству юстиции и Министерству социальной политики с просьбой подготовить проекты решений о помощи семьям летчицы Надежды Савченко и других узников, которые арестованы российским режимом.