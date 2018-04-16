Парубий подписал новый закон о дипломатической службе

12:06, 16 апреля 2018
Политика
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Андрей Парубий подготовил закон о дипслужбе к подписи президента / фото УНІАН

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«Я подписал принятый Верховной Радой Закон «О дипломатической службе». Знаково, что Парламент принял Закон о дипломатической службе именно к 100 -летию украинской дипломатической службы», - отметил Парубий.

По его словам, закон позволит реформировать украинскую дипломатическую службу.

Напомним, 5 апреля Верховная Рада Украины приняла президентский закон о дипломатической службе (№7322). За это решение проголосовали 276 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Принятый закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.

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Теги: #Рада#Парубий