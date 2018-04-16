Парубий подписал новый закон о дипломатической службе

Как отметил спикер Рады, парламент принял закон о дипломатической службе именно к 100-летию украинской дипломатии.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О дипломатической службе" (№7322), принятый депутатами 5 апреля. Об этом спикер Рады сообщил в Twitter.

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«Я подписал принятый Верховной Радой Закон «О дипломатической службе». Знаково, что Парламент принял Закон о дипломатической службе именно к 100 -летию украинской дипломатической службы», - отметил Парубий.

По его словам, закон позволит реформировать украинскую дипломатическую службу.

Я подписал принятый Верховной Радой @verkhovna_rada Закон «О дипломатической службе». Знаково, что Парламент принял Закон о дипломатической службе именно к 100 - летию украинской дипломатической службы. Закон позволит реформировать украинскую дипломатическую службу. @MFA_Ukraine — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 16 апреля 2018 г.

Напомним, 5 апреля Верховная Рада Украины приняла президентский закон о дипломатической службе (№7322). За это решение проголосовали 276 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Принятый закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.