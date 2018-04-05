ВР приняла закон о дипломатической службе

Законом определяются правовые основы и порядок организации дипломатической службы.

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о дипломатической службе (№7322).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 276 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что систему органов дипломатической службы составляют Министерство иностранных дел Украины, представительства МИД на территории Украины, а также зарубежные дипломатические учреждения Украины.

МИД является центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере внешних сношений и координирует деятельность государственных органов в сфере внешних сношений.

Министр иностранных дел возглавляет МИД, осуществляет руководство деятельностью органов дипломатической службы, утверждает структуру органов дипслужбы.

Среди основных задач органов дипслужбы, в частности, обеспечение защиты национальных интересов Украины; реализация внешнеполитического курса Украины, направленного на развитие политических, экономических, культурных, гуманитарных, научных и других связей с иностранными государствами и международными организациями.

Также дипслужба имеет целью защиту прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом; обеспечение дипломатическими средствами и методами защиты суверенитета, международной безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, её политических, торгово-экономических, культурных, гуманитарных и других интересов.

Законом определяются должности дипломатической службы и должности работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также категории дипломатических должностей и дипломатические ранги.

Документом определяются права и обязанности должностных лиц дипломатической службы, а также основания для прекращения дипслужбы.

Поступление на дипслужбу осуществляется путем назначения гражданина Украины на должность дипломатической службы по результатам конкурса, кроме определенных данным законом случаев, когда назначение на дипломатические должности осуществляет президент.

Конкурс на занятие должности дипломатической службы проводится конкурсной комиссией МИД в порядке, установленном законодательством о государственной службе, с учетом особенностей, установленных настоящим законом.

Специальными требованиями к лицам, которые претендуют на поступление на дипломатическую службу, являются, в частности, наличие высшего образования со степенью не ниже магистра - для дипломатических служащих; владение соответствующим уровнем профессиональной компетентности в соответствии с требованиями, определенными МИД; владение иностранными языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.

Читайте такжеВР приняла в первом чтении важный для интеграции в НАТО законопроект о нацбезопасности

Назначение на должность дипломатической службы является бессрочным, кроме случаев, предусмотренных законом «О государственной службе», и в случае назначения на такую должность по контракту о прохождении дипломатической службы.

При назначении лица на должность дипслужбы впервые установление испытания является обязательным - сроком до 6 месяцев. Лицам, которые назначаются президентом, испытание не устанавливается.

Министр иностранных дел вносит президенту представление о назначении чрезвычайного и полномочного посла Украины, чрезвычайного и полномочного посла Украины с резиденцией в Киеве, постоянного представителя Украины при международной организации, представителя Украины при международной организации, главы миссии Украины при международной организации после консультаций в комитете Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится вопрос дипломатической службы.

Среди прочего, определяется, что граждане Украины, которые занимали или занимают должности в Совете Европы, его органах, Европейском суде по правам человека, Организации НАТО по поддержке и поставкам, а также должности в других публичных международных организациях или учреждениях, членом или участником которых является Украина и которые заключили соглашение, определяющее привилегии и иммунитеты - приравниваются к должностным лицам дипломатической службы с присвоением дипломатического ранга.

Гражданам Украины, которые занимали или занимают руководящие должности в СЕ, его органах, ЕСПЧ, в частности, должности: генеральный секретарь, заместитель генерального секретаря, президента, вице-президента, председателя, заместителя председателя, судьи, комиссара - присваивается дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Финансирование и материально-техническое обеспечение органов дипломатической службы осуществляются за счет средств государственного бюджета.

Заработная плата дипслужащих, кроме составляющих, которые установлены законом «О государственной службе», включая надбавку за дипломатический ранг, если им не выплачивается надбавка за ранг государственного служащего.

Предельный возраст пребывания на дипломатической службе составляет 65 лет.

Принятый закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.

"Сегодня украинские дипломаты - это мощный фронт защиты Украины на международной арене, ведь именно от их работы зависит и международная поддержка целостности Украины, и международные санкции против агрессора, и интеграция Украины в демократическое развитое пространство. Принятие реформы дипслужбы даст нашим дипломатам дополнительные механизмы для ведения профессиональной деятельности по европейским и американским стандартам ", - отметила во время выступления народный депутат фракции Партии" Блок Петра Порошенко ", заместитель председателя Комитета по вопросам европейской интеграции Мария Ионова.

Данный проект закона будет способствовать повышению популярности дипломатической службы, что позволит привлекать лучших специалистов с рынка на вакантные должности и расширит кадровый потенциал.

"Модернизация законодательства о прохождении дипломатической службы и деятельности дипкорпуса имеет большое значение для продолжения эффективной внешней политики в условиях противодействия российской агрессии и оккупации части территорий", - подчеркнула политик.