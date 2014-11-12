Российско-террористические войска перебрасывают артиллерию в район Ясиноватой - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным «Информационного сопротивления», «зафиксирована переброска противником артиллерии в район н.п. Ясиноватая. Идентифицированы 2 миномётных батареи и сводная артиллерийская группа - до 6 орудий ствольной артиллерии и 4 установки РСЗО. Артиллерия работает по позициям украинских войск и по гражданским объектам в районе н.п.Авдеевка».

Читайте такжеБоевики усилили обстрелы на Луганщине - Москаль

Также сообщается, что зафиксированная ранее на марше артгруппа российско-террористических войск - «КамАЗы» с гаубицами на прицепе - разделилась и частично проследовала в Макеевку, частично - в Петровский район Донецка.

В бандформированиях «ДНР» организована централизованная подготовка корректировщиков и наводчиков артиллерии. Подготовку проводят кадровые офицеры армии РФ. Кроме того, в «ДНР» принято решение «резко повысить уровень мобильности частей и подразделений», для чего предусматриваются «реквизиции частного автотранспорта» и «распределение транспортного фонда госпредприятий».