Крымским боевикам отдали общежитие в Симферополе

Данное решение было одобрено на заседании крымского «правительства» 11 ноября, передает Крым.Реалии.

«Имущество закрепляется за государственным казенным учреждением «Крымский республиканский штаб Народного ополчения – народной дружины РК» на праве оперативного управления», – говорится в соответствующем распоряжении.

Здесь также указано, что данное помещение ранее сдавалось в аренду частным структурам.

Читайте такжеСовмин оккупированного Крыма отдал Путину «Массандру» и Юсуповский дворецВ сентябре «Совет министров» Крыма передал «самообороне» в пользование офис в центре Симферополя на пр. Кирова, военный городок на ул. Инге и два нежилых помещения в Евпатории и Джанкое.

Представители так называемой крымской самообороны вызывают возмущение у правозащитных организаций, которые не раз заявляли о причастности «самообороновцев» к пропаже людей в аннексированном Крыму. Так, недавно, в интервью одному из украинских изданий Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс заявил, что представителей «самообороны» в Крыму необходимо привлекать к ответственности, а местную власть призвал распустить данное формирование.

Также участники бандформирований из Крыма принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.