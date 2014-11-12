Украинская артиллерия нанесла удар по позициям РФ и боевиков под Николаевкой

10:18, 12 ноября 2014
Политика
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11 ноября украинская реактивная артиллерия нанесла упреждающий удар по скоплению вооружений и военной техники российско-террористических войск близ н. п. Николаевка (район Докучаевска). 

УНІАН

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«В результате удара было уничтожено одно из огневых подразделений сводного реактивного дивизиона российских войск (постоянное место дислокации – Южный военный округ РФ), полевой склад боеприпасов этого же дивизиона, а также несколько единиц автомобильной и специальной техники», - сообщает он.

Читайте такжеВ районе Новоазовска и Первомайска формируются новые ударные группы российских войск - ИСПри этом добавил, что, «по результатам удара, российское командование выдвинуло претензии местным террористам относительно якобы имевшей место передачи информации о позициях российских подразделений украинским войскам».

Напомним, за минувшие сутки боевики более 50 раз обстреляли украинские позиции.

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