За сутки боевики полсотни раз обстреляли украинские позиции
08:57, 12 ноября 2014Политика
3обновлено
За минувшие сутки зафиксировано более 50 обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-террористических войск и 2 боестолкновения между украинскими подразделениями и незаконными вооруженными формированиями.
REUTERS
Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».
Допис by Dmitry Tymchuk.
Отмечаетсяактивность боевиков и российских оккупантов на Луганском, Дебальцевском и Донецком направлениях - 21, 14 и 12 обстрелов соответственно.
Читайте такжеБоевики за день 30 раз обстреляли силы АТО из «Градов» и минометов, ранены четверо бойцов
В частности, напряженная обстановка сложилась в районе н.п.Крымское - 8 обстрелов, Станица Луганская - 5, аэропорт г.Донецк - 4, Чернухино, Авдеевка, Зайцево – по 3, Новомихайловка, Счастье, Никишино - по 2 огневых удара.
Сегодня утром боевики обстреляли Донецкий аэропорт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter