За сутки боевики полсотни раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».

Отмечаетсяактивность боевиков и российских оккупантов на Луганском, Дебальцевском и Донецком направлениях - 21, 14 и 12 обстрелов соответственно.

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В частности, напряженная обстановка сложилась в районе н.п.Крымское - 8 обстрелов, Станица Луганская - 5, аэропорт г.Донецк - 4, Чернухино, Авдеевка, Зайцево – по 3, Новомихайловка, Счастье, Никишино - по 2 огневых удара.