В оккупированном Крыму рассказали об отдыхе детей Асада

Директор "Артека" отметил, что в лагере можно отдыхать только одну смену в год и для детей сирийского диктатора исключений не делали.

Трое детей президента Сирии Башара Асада - сыновья Карим и Хафез и дочь Зейн — отдыхали в детском центре "Артек" в аннексированном Крыму.

Эту информацию подтвердил директор "Артека" Алексей Каспржак, передает "Говорит Москва".

"Да, они отдыхали. Они отдыхали как обыкновенные дети. Дети с такой фамилией у нас были. Кто их папа, я не знал", - сказал директор лагеря.

Он отметил, что в лагере можно отдыхать только одну смену в год и для детей сирийского диктатора исключений не делали. Разговаривали дети на английском и арабском языках.

"По-моему, им понравилось. Они довольно спортивные ребята, если я правильно помню", - отметил Каспржак.

Напомним, об отдыхе детей Башара Асада в "Артеке" рассказал депутат Госдумы России Дмитрий Саблин.