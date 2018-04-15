В оккупированном Крыму рассказали об отдыхе детей Асада

17:16, 15 апреля 2018
Политика
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Директор &quot;Артека&quot; рассказал об отдыхе детей Асада в оккупированном Крыму / фото crimea-media.ru

Эту информацию подтвердил директор "Артека" Алексей Каспржак, передает "Говорит Москва".

"Да, они отдыхали. Они отдыхали как обыкновенные дети. Дети с такой фамилией у нас были. Кто их папа, я не знал", - сказал директор лагеря.

Он отметил, что в лагере можно отдыхать только одну смену в год и для детей сирийского диктатора исключений не делали. Разговаривали дети на английском и арабском языках.

"По-моему, им понравилось. Они довольно спортивные ребята, если я правильно помню", - отметил Каспржак.

Напомним, об отдыхе детей Башара Асада в "Артеке" рассказал депутат Госдумы России Дмитрий Саблин.

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Теги: #Сирия#оккупированный Крым#Башар Асад