Дети Асада отдыхали в оккупированном Крыму

Дети сирийского президента отдыхали в крымском лагере "Артек".

Сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году были в крымском лагере "Артек".

Об этом сообщил журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин, пишет РИА Новости.

"Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство Крымского моста", — передал Саблин слова президента Сирии.

Читайте такжеПутин прибыл в аннексированный Крым и посетил "Артек"

Напомним, о том, что дети из Сирии отдохнут в оккупированном Крыму Саблин сообщал еще в мае прошлого года, пишет ФАН. Он уточнил тогда, что речь идет об учениках школы-интерната для детей погибших сирийских военных.

«Эти дети, как и ребята с Донбасса, которые также приедут в «Артек» вместе с российскими школьниками, не понаслышке знают, что такое война», — сказал тогда парламентарий.