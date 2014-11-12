СБУ: в Украине активизировались российские диверсанты

Об этом он заявил в эфире "5 канала", пишет LB.ua.

По словам Лубкивского, именно в этом направления сейчас само активно работают сотрудники СБУ и контрразведки.

При этом он привел пример недавних терактов на блокпосту в Мариуполе и в харьковском пабе "Стена".

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"То есть мы можем говорить об активизации диверсионных групп... Мы каждый день нейтрализируем либо диверсионные группы, либо группы провокаторов", - отметил советник главы СБУ.