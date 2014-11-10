Среди раненых во время теракта в Харькове оказался боец одного из добровольческих батальонов

В Харькове в больнице по состоянию на утро 10 ноября остаются восемь пострадавших в результате теракта в рок-пабе «Стена», среди которых один представился как боец добровольческого батальона “Золотые ворота”.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Юрия Сороколата.

По его данным, 9 ноября после взрыва в пабе в Харьковскую больницу скорой и безотлагательной медицинской помощи им. Мещанинова были доставлены 10 человек.

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Сороколат отметил, что двух пострадавших обследовали и отправили на амбулаторное лечение. Остальные получили ожоги и осколочные ранения, их состояние оценивается как стабильное и средней тяжести.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сегодня во время брифинга заявила: “Все (пострадавшие - УНИАН) получают необходимую медицинскую помощь. Никакой обеспокоенности относительно жизни этих людей на сегодняшний день нет”.

По ее данным, к этому часу одна женщина и двое мужчин, которые пострадали в результате теракта, с многочисленными осколочными ранениями госпитализированы в отделение политравмы, еще трое мужчин госпитализированы в ожоговое отделение (двое из них находятся в реанимации) - у одного из них диагностирован ожог тела на площади до 40%.

Она сообщила, что одна из пострадавших получила травму глаз, однако угрозы потери зрения нет.

Заместитель мэра отметила, что пострадавшие поражены металлическими осколками.

Она сообщила, что все госпитализированные в возрасте до 40 лет, беременных и детей среди них нет.

Горбунова-Рубан также сообщила, что один из пострадавших представился как боец добровольческого батальона “Золотые ворота”.

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Она подчеркнула, что приведенные сведения касаются пострадавших, госпитализированных в городские лечебные заведения. Она не исключила, что кто-нибудь мог обратиться в областные медицинские заведения.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в 21.45 в Харькове в рок-пабе «Стена», что на улице Рымарской в центре города, произошел взрыв. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадали 11 человек.

Милиция квалифицировала взрыв как террористический акт. Управление СБУ в Харьковской области начало расследование по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт с тяжелыми последствиями).