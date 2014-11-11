В «Народном фронте» надеются, что соглашение о коалиции подпишут в первый день работы Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом консультаций относительно создания коалиции.

“Я убежден, что первый день работы парламента должен стать днем подписания коалиционного соглашения, внесения коалиционной кандидатуры на должность премьер-министра и голосования за весь состав правительства”, - сказал Кириленко.

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Он отметил, что на финальном этапе переговоров должны обсуждаться конкретные фамилии на те или иные должности в правительстве.

Кириленко напомнил, что сегодня во время переговоров должен рассматриваться вопрос бюджетной реформы.