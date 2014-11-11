В «Народном фронте» надеются, что соглашение о коалиции подпишут в первый день работы Рады
16:10, 11 ноября 2014Политика
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Кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт» Вячеслав Кириленко убежден, что первый день работы новой Верховной Рады должен стать днем подписания коалиционного соглашения.
На финальном этапе должны обсуждаться конкретные фамилии на должности в правительстве / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом консультаций относительно создания коалиции.
“Я убежден, что первый день работы парламента должен стать днем подписания коалиционного соглашения, внесения коалиционной кандидатуры на должность премьер-министра и голосования за весь состав правительства”, - сказал Кириленко.
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Он отметил, что на финальном этапе переговоров должны обсуждаться конкретные фамилии на те или иные должности в правительстве.
Кириленко напомнил, что сегодня во время переговоров должен рассматриваться вопрос бюджетной реформы.
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