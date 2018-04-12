Савченко завтра пройдет проверку на "детекторе лжи" – сестра

15:53, 12 апреля 2018
Политика
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Следователи разрешили, чтобы адвокат добавил свои вопросы / фото blog.liga.net

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Об этом сообщает «Страна.юа» со ссылкой на ее сестру Веру.

"Точное время проверки на полиграфе буду знать вечером, сейчас пытаюсь добиться свидания с Надеждой. Вот после встречи и буду знать более конкретно. Известно пока только, что допрос на полиграфе будут проводить тут же, в СИЗО СБУ", - рассказала Вера.

По ее словам, Надежда требовала, чтобы это происходило максимально публично.

"Даже если на процедуру не допустят СМИ, то чтобы была видео-трансляция. Но этого не разрешили. Разрешили только, чтобы адвокат добавил свои вопросы", - добавила Вера Савченко.

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Теги: #полиграф#Надежда Савченко