Савченко завтра пройдет проверку на "детекторе лжи" – сестра

По словам Веры Савченко, Надежда требовала, чтобы проверка происходила максимально публично.

13 апреля народный депутат Надежда Савченко пройдет проверку на полиграфе в следственном изоляторе Службы безопасности Украины.

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Об этом сообщает «Страна.юа» со ссылкой на ее сестру Веру.

"Точное время проверки на полиграфе буду знать вечером, сейчас пытаюсь добиться свидания с Надеждой. Вот после встречи и буду знать более конкретно. Известно пока только, что допрос на полиграфе будут проводить тут же, в СИЗО СБУ", - рассказала Вера.

По ее словам, Надежда требовала, чтобы это происходило максимально публично.

"Даже если на процедуру не допустят СМИ, то чтобы была видео-трансляция. Но этого не разрешили. Разрешили только, чтобы адвокат добавил свои вопросы", - добавила Вера Савченко.