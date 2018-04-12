Савченко объяснила, когда прекратит голодовку

Надежда Савченко заявляет об ухудшении состояния здоровья из-за голодовки.

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что в связи с голодовкой состояние его здоровья ухудшается, но прекращать его она не собирается.

"Мое состояние на сегодня, 11.04.2018 г.,: здоровье от голодовки ухудшается в пределах нормы, но не критически", - говорится в ее сообщении в Facebook.

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"Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность", - добавила депутат.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.