Глава Института нацпамяти Польши выдвинул ряд условий для возобновления сотрудничества с Украиной

Варшава хочет возобновления поисково-эксгумационных работ в Украине и публикации наработок Польско-украинского форума историков.

Возобновление сотрудничества с Украинским институтом памяти станет возможным после выполнения украинцами нескольких условий. Об этом заявил председатель института национальной памяти (ИНП) Польши Ярослав Шарек.

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Украина обратилась к Польше с предложением возобновить сотрудничество между институтами нацпамяти, министерствами культуры и международными комиссиями, занимающимися историческими вопросами. С таким заявлением выступил вчера вице-премьер Украины Павел Розенко.

Шарек отметил, что возобновление сотрудничества с украинцами произойдет после того, как Украина разрешит полякам проводить поисковые работы на своей территории, передает Польское радио. Речь идет об эксгумации останков польских солдат и легионеров, которые погибли в 1939 году в районе села Костюхнивка Волынской области, и строительстве мест памяти.

Еще одним условием возобновления сотрудничества будет также совместная публикация материалов встреч Польско-украинского форума историков. Работа этого органа, в который входят ученые из обеих стран, в настоящее время приостановлена. Председатель ИНП Польши сказал, что Институт готов проводить следующие встречи с украинскими учеными, если сначала опубликует на польском и украинском языках научные наработки, которые были представлены до сих пор во время этого форума. «Однако мы до сих пор не получили от украинской стороны текстов украинских авторов, хотя мы можем их напечатать», - сказал председатель Институт нацпамяти Польши.

Киев приостановил сотрудничество с Институтом национальной памяти Польши и возможное проведение поисков останков поляков на территории Украины, после сноса в апреле прошлого года памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье и других случаев осквернения и разрушения украинских мест памяти в Польше.