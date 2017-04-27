Волонтеры обнаружили российский "след" в демонтаже памятника воинам УПА в Польше

Благодаря материалам из переписки гражданина Усовского, которые эксклюзивно передали волонтерам хактивисты Украинского киберальянса, удалось узнать, что за акциями возле памятника в польском селе Грушовичи стоит Москва.

Осквернение этого монумента в августе 2014 года было одним из эпизодов российских провокаций в Польше, на которые Кремль выделил около 100 тысяч евро, передает InformNapalm.

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В начале 2017 года Усовский снова планировал встречу со своими польскими "партнерами" для организации новых провокаций. Чтобы сорвать эти провокации, активисты и волонтеры выложили в открытый доступ его переписку с польскими националистами с обсуждением акций возле памятника в Грушовичах, это отсрочило ряд провокаций Москвы.

"Провокации в Польше планировались людьми из окружения помощника президента РФ Владислава Суркова и руководителя Института стран СНГ, депутата Госдумы РФ Константина Затулина, чья деятельность щедро оплачивается "Газпромом", - говорится в сообщении волонтеров.

Как сообщали СМИ, 26 апреля в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который до этого уже оскверняли вандалы. Памятник был возведен на местном кладбище 23 года назад. По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций по разрешению местной власти как "нелегально установленный".