Постпред США выступила за членство Украины в НАТО

Постоянный представитель США при Организации Североатлантического договора подчеркнула, что реализация положений Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО на 2018 будет следующим шагом в развитии отношений.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Североатлантического договора (НАТО) Кей Бейли Хатчинсона отмечает, что США поддерживают обретение Украиной членства в Альянсе в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказала во время дискуссии на тему: "НАТО-Украина: партнерские действия ради мира в Европе" в рамках 11-го Киевского форума.

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Она заявила, что Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО несомненно является следующим шагом в развитии отношений между страной и Альянсом.

"Годовая национальная программа является хорошим инструментом для того, чтобы Украина продолжала достигать прогресса на пути членства в НАТО. Мы хотим членства (Украины) в НАТО. Позвольте мне заверить вас, и я считаю, что теперь, когда президент Порошенко утвердил Годовую национальную программу - это будет очень важным следующим шагом", - подчеркнула посол.

Как сообщал УНИАН, 28 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год».

Указом среди среднесрочных целей развития отношений с Альянсом определено "обеспечение подготовки Украины к обретению членства в НАТО и получению приглашения об участии Киева в Плане действий по членству в НАТО".