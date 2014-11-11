Минобороны: большинство наблюдателей миссии ОБСЕ в Мариуполе оказались россиянами

Об этом заявил советник министра обороны по вопросам обмена пленными Василий Будик со ссылкой на офицера миссии ОБСЕ в зоне АТО, сообщает телеканал "112 Украина".

Читайте такжеОБСЕ докладывает россиянам места дислокации украинских военных

По его словам, один из офицеров миссии сообщил, что 80% всех наблюдателей, которые работают в миссии ОБСЕ в секторе "М", в Мариуполе, являются россиянами. Более того, они либо бывшие, либо действующие сотрудники ФСБ ГРУ.

"Они крайне агрессивно настроены к нашим военным", - отметил Василий Будик, подтвердив что эти офицеры миссии передают информацию о расположении украинских войск, "буквально охотясь за нашими артдивизионами".

Как сообщал УНИАН, наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ, которые вчера встречались с представителями Украины и России в "Общем центре контроля и координации", обнародовали информацию о месте дислокации украинских военных. В тот же день руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук обвинил наблюдателей ОБСЕ в том, что они действуют в пользу России, и отказался от контактов с ОБСЕ.