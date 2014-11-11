ОБСЕ докладывает россиянам места дислокации украинских военных

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые вчера встречались с представителями Украины и России в "Общем центре контроля и координации", обнародовали информацию о месте дислокации украинских военных.

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Таким образом, российские военные узнали подробности расположения тяжелой артиллерии и танков украинских силовиков в районе села Карловка Донецкой области, сообщает ZN.ua.

В своем отчете ОБСЕ отметили, что намерены дальше "сотрудничать с общим центром".

Также в ОБСЕ "пожаловались", что на пути через Карловку в зону АТО украинские военные задержали мониторинговую группу, требуя документы. Отпустили группу ОБСЕ спустя 2,5 часа.

В так называемом "Совместном центре контроля и координации" работают представители ОБСЕ, Вооруженных сил Украины, а также Вооруженных сил России, которые, как известно, предоставляют террористам как политическую, так и военную поддержку. Сама же Россия присутствие своих войск в Украине опровергает уже несколько месяцев, несмотря на огромное количество неопровержимых доказательств.