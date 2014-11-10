ОБСЕ заявила о двух новых военных колоннах под Донецком

Об этом говорится в докладе миссии от 9 ноября. Его цитирует Лента.ру.

Первый конвой попал в поле зрения наблюдателей в воскресенье около 11:20 в районе поселка Свердлово. «Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 17 грузовиков ЗИЛ без опознавательных знаков, пять из них везли на прицепе установки залпового огня "Град", в двух автомобилях находились боеприпасы», — говорится в сообщении миссии.

Передвижение еще одной колонны заметили в 11:35 возле города Зугрэс, расположенного в 41 километре к востоку от Донецка. Этот конвой также состоял из 17 КамАЗов без опознавательных знаков. По словам наблюдателей, 12 из автомобилей везли на буксире 122-миллиметровые гаубицы.

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Как отметили представители миссии, в обоих случаях люди в форме в грузовиках замечены не были. Автомобили следовали в западном направлении.

Наблюдатели ОБСЕ уже не впервые за двое суток фиксируют перемещения военной техники под Донецком. 8 ноября сотрудники миссии заметили в самом городе, а также в 25 километрах от него, в Макеевке, конвой из танков, БТР, грузовиков и автоцистерн.

Боевики заявили, что колонна военной техники принадлежит самопровозглашенной Донецкой народной республике. По словам заместителя командующего ополчением ДНР Эдуарда Басурина, ротация части ополчения потребовалась из-за стрельбы в городе. Подкрепление пришло в Донецк из других районов ДНР, добавил он.